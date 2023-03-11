Росія вичерпує запаси озброєння, які накопичувала десятиліттями, – Данілов
11 березня 2023, 16:45Читать новость на русском
Джерело:Oleksiy Danilov
Справи "другої армії світу" йдуть дедалі гірше. Країна-терористка вже вичерпує запаси озброєння, які накопичувала упродовж десятиліть.
Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що розрахунки Росії передбачали бліцкриг. Натомість країна-терористка отримала бліцутилізацію.
Зверніть увагу Я рукою по землі провів, а там чиєсь лице стирчить, – окупант жаліється на величезні втрати
Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями. Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної Росії – питання першочергової ваги,
– заявив Данілов.
Росія зазнає колосальних втрат
- Країна-терористка зазнає колосальних втрат. Генштаб ЗСУ 11 березня повідомив, що відправити на концерт до Кобзона вдалося вже 158 000 окупантів. Упродовж минулої доби українські захисники продемонстрували фантастичний результат – "пакетизувати" вдалося понад 1000 загарбників.
- Найбільших втрат ворог зазнає на Лимансько-Куп'янському відтинку фронту. У ЗСУ розповіли, що це через збільшення залучення бронетехніки. Українські герої оперативно знищують її.
- Зокрема, упродовж доби вдалося знищити 4 танки та ще 4 – підбити. Зокрема, ворогу мінуснути вдалося один з найновіших російських танків – Т-80.
- Перехоплені розмови ворога свідчать, що окупанти – у паніці.