Росія видала свої навчання за нібито обстріл есмінця, – Арестович про інцидент у Чорному морі

Олексій Арестович назвав інцидент з нібито "обстрілом" британського есмінця біля окупованого Криму інформаційною операцією Росії. Москва видала за цей "обстріл" свої артилерійські навчання.

Британська сторона повідомила, що ніякого обстрілу не було. Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми У Британії заперечують обстріл есмінця "Дефендер" росіянами біля Криму

Операція Росії

За словами Арестовича, це виглядає, як інформаційно-психологічна операція стратегічного масштабу, яка з російського боку була реалізована на рівні офіційних повідомлень і заяв. Це спрямовано на підрив навчань "Сі Бриз-2021

Росіяни видали артилерійські навчання, які у них там проводилися на певній відстані від маршруту британського есмінця, за нібито обстріл,

– сказав Арестович.

"Обстріл" британського есмінця: що відомо