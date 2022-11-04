Що очікує на дезертирів: розвідка про використання Росією методів часів Другої світової війни

Військо країни-агресорки продовжує зазнавати поразок на фронті. А це означає, що у Кремлі все частіше використовують методики Другої світової війни.

Так, у британській розвідці зауважили, що Росія відроджує загороджувальні загони. Таким чином окупанти власноруч сприяють поповненню статистики своїх же втрат.

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Бійців женуть на вірну смерть

У відомстві зауважили, що моральний дух і бажання воювати у росіян вивітрилося. Тому і з'явилися загороджувальні загони, які погрожують розстрілювати своїх же. Себто на відступ в окупантів уже не залишається шансів. Тож варіантів перебігу подій три:

йти та загинути;

йти та потрапити у полон;

не йти та загинути від своїх же.

За даними розвідки, нещодавно генерали з Росії, ймовірно, висловили бажання про використання зброї проти дезертирів. По них мали б стріляти їхні ж командири за відмову йти вперед. Крім того, вони можуть прагнути утримувати свої позиції буквально на смерть.

Проблеми російського війська ростуть

Почнімо з найактуальнішого. Так, в Інституті з вивчення війни зауважили, що часткова мобілізація хоч і завершилася, але по факту вона продовжується. Просто вона змінила свій формат, перейшовши у розряд прихованої з набором у так звані добровольчі формування.

Напередодні ми розповідали про бійців 252-ї мотострілецької бригади Росії. Вони зняли ціле відеозвернення, у якому бідкалися, що їм не дозволяють повернутися додому. Невдовзі вони таки потрапили до країни-агресорки, але тепер їх не випускають з Валуйок.

І поки моральний дух у росіян падає, Путін намагається бодай якось з цим впоратися. От, до прикладу, він наказав мобілізованим і контрактникам видавати по 195 тисяч рублів. Правда, у нас закрадається сумнів, що вони ці гроші отримають.

Тим часом у Росії продовжують вербувати так званих "добровольців". Ці персонажі жодних контрактів не підписують. Отже, вони не лише не можуть претендувати на виплати. Їх навіть ніхто не шукатиме, якщо вони загинуть на війні проти України.

Яка ситуація на фронті – зведення Генштабу ЗСУ: дивіться відео