Росія відповіла США: хоче, аби Україні не передавали зброю та скасували навчання з НАТО

Вашингтон отримав від Москви реакцію на відповідь щодо "гарантій безпеки". Росія цинічно бідкається, що її пропозиції нібито перекрутили.

Письмова відповідь США була направлена Росії наприкінці січня. 17 лютого послу Джону Саллівану передали реакцію на цей документ – аж 11 сторінок.

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Що кажуть у російському МЗС

Москва поскаржилася, що США "перекрутили" її пропозиції щодо "гарантій безпеки", пише РБК. Мовляв, там прагнуть створити переваги для себе та своїх союзників. Росія бідкається, що у Вашингтоні нібито проігнорували пакетний характер пропозицій, натомість обрали лише "зручні для себе теми".

Вимоги щодо відведення військ з певних районів Росії (біля кордонів України) у МЗС держави-агресорки зухвало назвали неприйнятними.

У російському МЗС фактично пригрозили США. Мовляв, якщо там не готові домовляти про юридичні зобов'язання щодо "гарантій безпеки", то Москва неодмінно відреагує. Зокрема – "заходами військово-технічного характеру".

Чого хоче Москва: зухвалі вимоги

Там знову заговороли про те, що для деескалації ситуації навколо України потрібне виконання Києвом мінських угод. Зазначимо, що наша держава готова їх виконувати, але не у тому порядку, якого хоче Кремль. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше наголосив, що Україна ніколи не погодиться на російське трактування цих домовленостей.

Ба більше, Москва хоче, аби міжнародні партнери припинили постачати оборонне озброєння нашій державі й забрали уже надану допомогу. Також там прагнуть відкликання усіх західних радників та інструкторів й відмови Північноатлантичного альянсу від спільних навчань з Україною.

Водночас Росія наполягає на виведенні усіх сил та озброєнь США з Центральної та Східної Європи, а також Прибалтики. Американські військові прибули туди на тлі загрози нового вторгення Кремля в Україну.

Вже традиційно у Москві нагадали, що очікують конкретних пропозицій щодо змісту та форм юридичної відмови НАТО від розширення на схід. Тобто там хочуть гарантій, що Україна не отримає членство в Альянсі.

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