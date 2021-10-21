Росія відповість за всі свої злочини в Криму, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Росія понесе відповідальність за кожне порушення, яке вчиняє в Криму. За його словами, всі вони фіксуються та лягають у досьє.

Міністр закордонних справ зазначив, що "немає у цьому жодних сумнівів і юридично, і політично". Про це він повідомив у коментарі телеканалу "Дом".

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Кожне порушення, яке вчиняє Росія на окупованому півострові, лягає в досьє і фіксується. Закінчиться тим, що за це все Росія нестиме відповідальність,

– сказав глава МЗС.

Кулеба розповів про порушення

Дмитро Кулеба зазначив, що "зараз територія Криму перебуває поза ефективним контролем України, тому в Росії, як у держави-окупанта, є можливості там проводити мобілізацію, вибори, перепис населення".

По факту – це все порушення її зобов'язань, як держави-окупанта, і всі вони будуть зафіксовані й за все вона понесе відповідальність, коли на це прийде свій час,

– додав міністр.

Окупація Криму Росією: що відомо

У березні 2014 року Росія ввела війська на територію Криму.

Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.

Через це держави Заходу запровадили пакет санкцій проти Росі