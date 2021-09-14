Росія відпрацьовує висадку військ до України з Білорусі, – речник InformNapalm
Джерело:24 канал
Росіяни під час військових навчань "Захід-2021" активно відпрацьовували висадку десантних груп на невеликих територіях. Всі маневри були проведені на території Білорусі.
Таким чином вони можуть готуватися до вторгнення в Україну з території іншої держави. Про це в ефірі 24 каналу повідомив речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.
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Макарук: Росія відпрацьовує нову техніку під час навчань "Захід-2021"
За його словами, найбільш цікавим епізодом навчань "Захід-2021" є наразі десантування 45-ї бригади десантних військ з новими типами парашутних систем у нічний час з літака Іл-76. Зліт і висадка були проведені в Білорусі.
Тобто росіяни активно відпрацьовують можливість висадки в тил українським військам з території Білорусі,
– пояснив він.
Волонтер також розповів, що під час навчань росіяни почали активно відпрацьовувати нову техніку – комплекси мінування "Заземлення". Зокрема було застосовано 2 типи нових безпілотних літальних апаратів, які можуть нести ракети і керовану зброю.
Мовиться про нову модифікацію безпілотника:
- "Форпост”;
- "Іноходець".
"Доволі цікаво, що умовний супротивник росіян у цих навчаннях має маркування техніки, як і українські війська. Тобто білі смуги на своєму фоні", – зауважив Макарук.
Є головним болем для Литви й Польщі, – Макарук про російські війська в Білорусі
Речник спільноти InformNapalm додав, що росіяни вже відпрацьовували переміщення військової піхоти в місцях великого радіаційного зараження. До того ж заява Кремля про передачу військової техніки Білорусі була зроблена не просто так.
З Росії мають доставити пару комплексів "Тор", зенітно-ракетний комплекс "С-400". десятки вертольотів та літаків. Наразі в Білорусі вже перебувають вертольот Мі-35М та військово-транспортні модифікації:
- вертольоту Мі-8;
- вертольоту Мі-27;
- літаків Су-30.
Білоруські оператори вже активно навчаються і вже навіть активно працюють з цими комплексами. Тому заява була зроблена не була просто так.
Тому це є головним болем не тільки для України, а й для Литви і Польщі,
– зазначив Макарук.
Макарук розповів деталі російсько-білоруських навчань"Захід-2021": відео
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