Росія відпрацьовує висадку військ до України з Білорусі, – речник InformNapalm

Росіяни під час військових навчань "Захід-2021" активно відпрацьовували висадку десантних груп на невеликих територіях. Всі маневри були проведені на території Білорусі.

Таким чином вони можуть готуватися до вторгнення в Україну з території іншої держави. Про це в ефірі 24 каналу повідомив речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

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Макарук: Росія відпрацьовує нову техніку під час навчань "Захід-2021"

За його словами, найбільш цікавим епізодом навчань "Захід-2021" є наразі десантування 45-ї бригади десантних військ з новими типами парашутних систем у нічний час з літака Іл-76. Зліт і висадка були проведені в Білорусі.

Тобто росіяни активно відпрацьовують можливість висадки в тил українським військам з території Білорусі,

– пояснив він.

Волонтер також розповів, що під час навчань росіяни почали активно відпрацьовувати нову техніку – комплекси мінування "Заземлення". Зокрема було застосовано 2 типи нових безпілотних літальних апаратів, які можуть нести ракети і керовану зброю.

Мовиться про нову модифікацію безпілотника:

"Форпост”;

"Іноходець".

"Доволі цікаво, що умовний супротивник росіян у цих навчаннях має маркування техніки, як і українські війська. Тобто білі смуги на своєму фоні", – зауважив Макарук.

Є головним болем для Литви й Польщі, – Макарук про російські війська в Білорусі

Речник спільноти InformNapalm додав, що росіяни вже відпрацьовували переміщення військової піхоти в місцях великого радіаційного зараження. До того ж заява Кремля про передачу військової техніки Білорусі була зроблена не просто так. З Росії мають доставити пару комплексів "Тор", зенітно-ракетний комплекс "С-400". десятки вертольотів та літаків. Наразі в Білорусі вже перебувають вертольот Мі-35М та військово-транспортні модифікації: вертольоту Мі-8;

вертольоту Мі-27;

літаків Су-30. Білоруські оператори вже активно навчаються і вже навіть активно працюють з цими комплексами. Тому заява була зроблена не була просто так. Тому це є головним болем не тільки для України, а й для Литви і Польщі,

– зазначив Макарук. Макарук розповів деталі російсько-білоруських навчань"Захід-2021": відео

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