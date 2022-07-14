Окупанти чекають у Херсоні політтехнологів з росії, які мають організувати "референдум"

На окупованих територіях Херсонської області наростає спротив і відбувається контрнаступ ЗСУ. Через це росія намагається якнайшвидше організувати так званий "референдум" на Херсонщині.

Політтехнологів планують розмістити в готелі "Бордо"

В українській розвідці повідомили, що в окупаційній адміністрації Херсону очікується прибуття з росії групи політтехнологів. Саме вони мають організувати підготовку та проведення так званого "референдуму".

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Як повідомляють розвідники, політтехнологів планують розмістити в готелі "Бордо". Через це готель взято під посилену озброєну охорону.

росія хоче приєднати окуповані території

На початку липня у розвідці міністерства Великої Британії інформували, що в кремлі націлилися на те, щоб приєднати окуповані території Херсонської області до складу росії.

Повідомлялося, що, ймовірно, політичною метою росії є пошук конституційного вирішення проблеми окупації. кремль буде готовий фальсифікувати голосування для досягнення прийнятного результату.

Як відомо, на окупованій Херсонщині ставленики кремля намагаються ввести бівалютну зону. Вони змушують підприємців торгувати у російських рублях і в гривнях. Однак мешканці Херсонщини відмовляються погоджуватися на нав'язані їм правила гри.

Нещодавно українська розвідка повідомляла, що на захоплених територіях Херсонської області проводять фейкове "соціальне опитування". "Результати" псевдоопитування можуть видати як ілюстрацію лояльності місцевого населення до окупантів.

На початку червня у Херсоні в будівлі обласної державної адміністрації відбулася нарада окупаційної влади, на якій було близько 70 людей. На нараді був високопоставлений "гість" з росії, ймовірно, заступник голови адміністрації президента росії дмітрій козак.

Заступник глава адміністрації путіна поставив завдання колаборантам та гауляйтерам Херсонщини Володимиру Сальдо, Кирилу Стремоусову та іншим до осені підготувати так званий "референдум" про включення Херсонщини до складу росії.

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