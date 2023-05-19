Росія будує живий щит у Криму: Кремль відправить на півострів дітей з Брянської області

Росія перед очікуваним контрнаступом України вкотре вдалася до цинічної тактики. Росіяни планують відправити в окупований Крим дітей з Брянської області.

Російські медіа інформують, що влітку 2023 року відразу 700 дітей з Брянської області поїдуть до кримських таборів і санаторіїв, пише 24 Канал. Відповідну інформацію повідомив директор департаменту освіти і науки Владімір Оборотов.

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Діти добиратимуться до Криму літаками

У повідомленні мовиться, що нібито вже є домовленість з трьома санаторіями Криму та міста Севастополя, які готові прийняти брянських дітей.

Зокрема, це оздоровчий табір "Дельфін" у Піщаному, спортивно-оздоровчий центр "Гераклея" в Севастополі та дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Кристал" в Алушті.

Дітей супроводжуватимуть у дорозі медики. Школярі добиратимуться до Криму не тільки в поїздах, але й літаках. Цинічно, що Росія на тлі ракетних атак проти України готова посадити дітей у літак.

Для чого Росії діти в окупованому Криму