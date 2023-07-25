Вогневий мішок замкнеться, – офіцер ЗСУ спрогнозував долю окупантів у Бахмуті

Збройні Сили мають чергові успіхи на Південь від Бахмуту. Змусивши росіян покинути свої позиції біля Кліщіївки та Андріївки, українські військові зробили ще один крок до оперативного оточення окупантів.

Про це 24 Каналу розповів офіцер Збройних Сил України Арті Грін. На його думку, Сили оборони перебувають за кілька кілометрів від оперативного оточення Бахмута.

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Перспективи Бахмутського напрямку

Навколо Бахмута є 3 зони активних бойових дій, і якщо в кожній із них ЗСУ зможуть просунутися вперед на 5 кілометрів, Бахмутсько-Соледарське угруповання окупантів потрапить у оперативне оточення. Це означатиме, що усі транспортні шляхи з Бахмута перебуватимуть під щільним вогневим контролем Сил оборони.



Мапа бойових дій на Бахмутському напрямку / Deep State

Кліщіївка та Андріївка, що розташовані на Південь від Бахмута, – це один із таких напрямків. За 5 кілометрів на Схід від цих сіл знаходиться дорога, що з'єднує Бахмут із Горлівкою. Якщо Збройні Сили зможуть її перерізати, то також створять загрозу для траси Бахмут – Дебальцеве.

"І нарешті, якщо Сили оборони візьмуть Яковлівку, розташовану на Схід від Соледару, вогневий мішок (навколо Бахмуту – 24 Канал) замкнеться", – резюмує військовослужбовець.

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