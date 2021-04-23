Відведення військ: техніка 41 армії Росії залишиться біля кордону України

Росія 22 квітня оголосила про відведення своїх військ від кордонів з Україною, де вони буцімто були для навчань. Водночас техніка 41 армії ще щонайменше на пів року залишиться на полігоні "Погоново", що під Воронежем.

У зв'язку з цими даними розслідувачі припускають, що імовірність російського повномасштабного вторгнення в Україну зберігається.

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Відведення російських військ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 22 квітня віддав наказ про повернення російських військ у місця їхньої постійної дислокації. Це означає їхнє відведення від українського кордону.

У період з 23 квітня до 1 травня Росія планує відвести цілу низку збройних підрозділів:

особовий склад і техніку 58 армії,

особовий склад 41 армії,

особовий склад 7, 76 та 98 десантних дивізій, які раніше перекинули в Крим.

Цікаво, що на повернення до місць постійної дислокації надали менше як 10 днів. Хоча перед цим перекидання до українських кордонів та в окупований Крим зайняло майже місяць.

Загроза 41 армії

Хоча особовий склад армії центрального військового округу відводять від українського кордону, її техніку все ж вирішили залишити.

Через це зберігається загроза для України, адже особовий склад, на думку розслідувачів, можна буде повернути протягом лічених днів.

За задумом російського командування, під Воронежем військова техніка перебуватиме щонайменше до вересня, щоб взяти участь у навчаннях "Захід-2021".

У поєднанні з частинами, які постійно базуються біля кордону України й у Криму, це означає, що певна загроза введення російських регулярних військ на Донбас або підконтрольну територію України зберігається, хоча останнє потребуватиме нового перекидання військ,

– наголошують розслідувачі CIT.

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