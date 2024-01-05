У США кажуть, що Росія атакувала ракетами від КНДР: у Повітряних силах відреагували

У Білому домі заявили, що Росія почала застосовувати проти України балістичні ракети КНДР. У Повітряних силах відповіли, чи справді це так.

В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Україна поки що не має даних про те, що росіяни вже застосували отримані від Північної Кореї ракети. Він пояснив, що уточнення типу озброєння може зайняти декілька днів. Про це пише 24 Канал.

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Чия ракета – треба розбиратися: окупанти звертаються по допомогу до багатьох країн

За словами речника ПС, Росія витрачає для обстрілів України дуже багато ракет, через що звертається за допомогою до різних країн, зокрема Ірану та Північної Кореї.

Однак поки що Україна не може стверджувати, що агресор використав ракети КНДР, адже спершу фахівці мають проаналізувати уламки.

Ми інколи чекаємо інформацію чи били С-400, чи "Іскандером" кілька днів, не можемо з'ясовувати. Тому що ракета летить – це точка на радарах. Вона летить, балістика падає, вибухає, на маленькі шматочки розлітається і спробуй встанови, чим вони вдарили. Точно що балістика, а яка балістика, чия ракета – треба розбиратися. Тому поки що у нас даних немає, що вони використали такі ракети (від Північної Кореї – 24 Канал),

– заявив Ігнат.

Він зазначив, що відповідну заяву дали у США. Однак наразі фахівці вивчать уламки, щоб перевірити, які саме ракети ворог використав.

Принагідно він наголосив, що для України важливо продовжувати отримувати ракети до зенітних систем, на яких тримається українська ППО. Вони допомагають відбивати потужні атаки, як 29 грудня і 2 січня.

При цьому Юрій Ігнат вважає, що балістичні ракети з Ірану чи Кореї не надто відрізняються від російських за загрозою, тому що всі вони розроблені на основі радянських технологій.

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