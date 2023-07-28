Удар по Оленівці: експертиза встановила зброю, яку росіяни використали для теракту
Джерело:Суспільне
Рік тому Росія здійснила теракт в колонії в окупованій Оленівці, де перебували українські військовополонені. Вибух у виправній колонії був спричинений застосуванням гранатомета.
В Офісі генерального прокурора у відповіді на офіційний запит журналістів повідомили, що під час удару по Оленівці був використаний реактивний термобаричний гранатомет. Такий висновок отримало слідство після проведення комплексної експертизи зброї та слідів і обставин її використання.
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Слідчі допитали 13 повернутих військовополонених
В Офісі генпрокурора зазначили, що призначені 57 судово-медичних експертиз щодо встановлення причин смерті загиблих, з яких 16 наразі встановлюють.
Також допитали 13 повернутих військовополонених, які утримувалися в одному з приміщень виправної колонії, де стався вибух.
Слідчі Головного слідчого управління СБУ здійснили досудове розслідування, а прокурори Офісу генпрокурора – процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі та отримання поранень різного ступеня тяжкості внаслідок вибуху в період з 22:00 28 липня 2022 року до 01:00 29 липня 2022 року людьми, які утримувалися на території колишньої виправної колонії №120 в Оленівці Волноваського району Донецької області.
Попередньо справу кваліфікують за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
Що відомо про теракт в Оленівці
- Рік тому, у ніч з 28 на 29 липня 2022 року, росіяни здійснили теракт в Оленівці, жертвами якого стали близько 40 українських військовополонених.
- Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm інформувала, що Росія могла вчинити теракт в Оленівці термобаричною зброєю.
- Принцип дії цієї зброї полягає в тому, що реактивний термобаричний гранатомет створює масивний вибух та генерує великий тиск та температуру.
- Версію про термобаричну зброю підтвердив і генпрокурор Андрій Костін. У серпні 2022 року він інформував, що окупанти, за попередніми висновками експертів, застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю.
- Як розповіли в Офісі генпрокурора, росіяни, швидше за все, застосували вогнемет "Джміль", "Джміль-М" або "Рись".
- Зазначимо, що Росія всіляко приховує факт теракту в Оленівці та перешкоджає розслідуванню.