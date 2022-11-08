Росія майже використала всю високоточну зброю, є значні втрати в авіації, – ISW

Москва втратила майже всі високоточні ракети, а також "Іскандер". У Кремля також колосальні втрати в авіації.

Відповідну інформацію повідомили в американському Інституті вивчення війни. Попередньо відомо, що станом на 7 листопада Росія на війні в Україні вже втратила до 300 літаків.

Читайте також ЗСУ вдарили по важливих об'єктах росіян і знищили запаси палива: яка ситуація на Півдні

Росії буде важко постійно гатити по нашій інфраструктурі

Російські війська значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї та зазнали значних втрат в авіації. Тому, ймовірно, буде важко зберегти поточний темп атак російських військових проти української критичної інфраструктури України,

– повідомили в ISW.

Також американський Інститут вивчення війни цитує Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який заявив, що Росія втратила в Україні вдвічі більше авіації, ніж у радянсько-афганській війні. За його даними мовиться про:

278 втрачених літаків в Україні;

119 – в Афганістані.

У відповідь на ці дані Міноборони Великої Британії зазначило, що Росія навряд чи компенсує ці втрати протягом найближчих кількох місяців. Зокрема тому, що вони значно перевищують російські можливості з виробництва нових літаків.

Москва вже майже немає високоточної зброї

Також в американському Інституті вивчення війни пригадали слова представника Головного управління розвідки України Вадима Скібіцького. За інформацією нашої розвідки:

Росія вже використала понад 80% своїх сучасних ракет, завдаючи масованих ударів по українській інфраструктурі;

у ворога лишилось всього 120 ракет "Іскандер".

Проте, наші розвідники мають дані, що Москва досягла домовленостей з Іраном на закупівлю систем балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar. Та насамперед це тільки підтверджує, що запаси високоточної зброї у Кремля майже закінчилися.

Втрати ворога колосальні: основні дані

Станом на 7 листопада Росія втратила на війні в Україні щонайменше 76 тисяч 460 одиниць особового складу. Окрім цього, орієнтовно 2771 танк, 5630 бойових броньованих машин, 1782 артилерійських систем, 391 РСЗВ, 202 засоби ППО, 277 літаків, 260 гелікоптерів та багато іншої техніки.

7 листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що наші військові вдарили по кадирівцях у Лисичанську на Луганщині. За попередніми даними, внаслідок удару понад 30 осіб загинули, ще 15 – поранені.

Буквально днями російські бійці скаржились губернатору на втрату 300 ворожих бійців під Павлівкою. Натомість в Міноборони Росії це назвали "ефективним наступом".

Дивіться також – свіжі втрати росіян за 7 листопада: відео