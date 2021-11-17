Росія використовує окупований Крим для підготовки власних ВПС
Джерело:Міноборони Росії
Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал у тимчасово окупованому нею Криму. Це попри те, що в Кремлі постійно наголошують, що буцімто не намагаються створювати напругу біля українських кордонів.
Так, буквально 16 листопада російські льотчики завершили підготовку за програмою польотів з палуби авіаносця на аеродромі Саки в окупованому Криму.
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Тренування російських ВПС
За даними російського Міноборони, з 9 жовтня по 15 листопада військові відпрацювали 13 льотних змін та провели у повітрі близько 100 годин.
Пілоти виконали понад 1 тисячу вправ на тренажері НІТКА: проходів над палубою, торкання її випущеними шасі та зачепів гаком за трос авіафінішера.
Саме в українському Криму розташований наземний інженерно-технічний авіаційний комплекс (НІТКА), який імітує палубу важкого авіаносного крейсера, на якому російські окупанти проводили підготовку.
Тренувальні польоти проходили на бойових та навчально-бойових винищувачах МіГ-29К та МіГ-29КУБ. У серпні – вересні в окупованому Криму відбулися інші тренування льотчиків – на винищувачах Су-33 тренувалися пілоти корабельного випробувального авіаполку.
Війська Росії біля кордону України:
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