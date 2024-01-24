Британія виявила новий доказ використання Росією ракет із КНДР: експерти показали його на фото

Британські експерти дослідили залишки однієї з балістичних ракет, які Росія випустила по Харкову. Вони знайшли на фрагменті написаний від руки корейський ієрогліф.

Експерти британської організації Conflict Armament Research (CAR) вивчають залишки балістичної ракети, якою Росія 2 січня вдарила по Харкову. На барометрі виявили етикетку з написаним від руки корейським ієрогліфом "ㅈ".

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Які ще знахідки свідчать про те, що це ракета КНДР

На інших компонентах ракети корейських ієрогліфів не було знайдено. Однак експерти звернули увагу на додаткові фрагменти, такі як чіткі приводи реактивної лопатки, візерунок болтів навколо запальника та повторюване маркування цифрою 112. З огляду на це, на їхню думку, це може бути північнокорейська ракета KN-23 із дальністю польоту до 700 км і бойовою частиною вагою 500 кг.

Зокрема повторюване на низці фрагментів ракети число 112 може вказувати на "завод 11 лютого" в Північній Кореї, де збираються такі ракети, або на 2023 рік за північнокорейським календарем чучхе.



Позначка 112 на ракеті / Фото Yonhap

В CAR зауважили, що використання Росією таких ракет є черговою демонстрацією її наміру підтримувати свої військові зусилля в Україні навіть ціною підриву глобальних режимів нерозповсюдження.

Додамо, що раніше Британія надіслала експертам ООН фотодокази, які підтверджують постачання КНДР до Росії.

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