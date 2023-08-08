З початку війни Росія майже наполовину спустошила найбільший склад радянської техніки, – ЗМІ
Джерело:The Moscow Times
Судячи зі супутникових знімків, протягом повномасштабного вторгнення Росія на 40% спустошила найбільший склад радянської техніки. Зокрема, мова йде про старі танки та бронетранспортери.
Росіяни активно використовують законсервовану раніше техніку у війні проти України. Кремль всіма силами намагається зупинити український наступ.
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Кремль активно використовує стару техніку
Росіяни зняли зі зберігання близько 40% законсервованої військової техніки з бази "Вагжаново" у Бурятії. Тут перебувала найбільша кількість радянських танків та БТР – "Вагжаново" займає близько 13 квадратних кілометрів території. Це значно більше ніж площа двох десятків інших баз.
За підрахунками з супутникових знімків, у 2021 у "Вагжаново" розмістили 3840 одиниць техніки. Після повномасштабного вторгення кількість скоротилася – станом на листопад 2022 року там вже перебувало 2500 бронемашин. У травні 2023 року на базі помітили вже 2270 одиниць техніки.
Тобто за весь час Росія зняла зі зберігання з бази "Вагжаново" 1570 танків та бронетранспортерів, або ж 40,8% всією техніки. Близько 32% розконсервували після оголошення мобілізації у Росії у кінці 2022 року.
Російська база радянської техніки / The Moscow Times
Згідно з інструкціями міноборони Росії, просто неба зберігають техніку, яку вже не шкода. Саме такі танки та бронетранспортери перебували у "Вагжаново". На супутникових знімках помітно, що половина всієї техніки була без башень або мала інші помітні пошкодження.
До повномасштабного вторгення Росія активно утилізувала стару радянську техніку. Проте у 2017 обсяги скоротили – як заявили росіяни, у зв'язку зі "зміною міжнародної обстановки". З 2022 року Кремль не утилізує техніку.
Розташування "Вагжаново" на карті
Російські бази військової техніки: дивіться на карті
Україна продовжує знищувати російське озброєння
- У ніч на 4 серпня ВМС та СБУ пошкодили корабель "Оленегорський горняк". Це великий десантний корабель, що міг перевозити до 13 танків та понад 200 солдатів. Попередньо він вже не зможе брати участь у війні проти України.
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