У ЦПД пояснили, де Росія використовуватиме військових з КНДР
Росія спочатку може використати північнокорейських військових для відбиття наступу ЗСУ у Курській області.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у вівторок, 15 жовтня.
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"Росіяни можуть застосувати військових КНДР для початку в Курській області", – написав він.
Коваленко також не виключає, що після російських полігонів декілька тисяч військових КНДР можуть опинитися на тимчасово-окупованих територіях України.
Раніше керівник ЦПД спростував інформацію про нібито підготовку 100 тисяч військових з Північної Кореї для війни Росії проти України.
Військові уже могли втекти з Курщини
18 військовослужбовців із КНДР вже втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей Росії. Про це повідомили джерела 24 Каналу у ГУР. Це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною.
Мотиви втечі не встановлені, а армія ворога розпочала пошуки. Водночас російські військові намагаються приховати цю інформацію від вищого командування.
Раніше у звіті Інституту вивчення війни також йшлося про те, що на війні в Україні воюють солдати Північної Кореї. Ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами.