Є щонайменше 6 сценаріїв: як Росія викрадає українських дітей

Росія викрала з України вже тисячі українських дітей, повернути вдалось тільки понад 300. Дар'я Герасимчук заявила, що вороги мають щонайменше 6 сценаріїв, за якими вивозять наших дітей.

Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації розповіла, що в окупантів наразі значно більше сценаріїв, щоб депортувати та незаконно переміщати дітей, ніж було у 2014 році. Тоді Кремль вигадав так званий соціальний проєкт "Потяг надії", в межах якого в Росію незаконно вивезли та відправили на всиновлення кримських дітей.

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Як Росія вивозить наший дітей

Сьогодні ми бачимо шість сценаріїв, але ми переконані, що цих сценаріїв значно більше. І росіяни не зупиняються,

– запевнила Герасимчук.

За її словами, можна виокремити такі сценарії ворогів:

Росія спочатку вбиває українців, а потім краде їхніх дітей;

Кремль розлучає українських дітей із батьками під час фільтрації;

є діти, яких "витягли" прямо з рідної домівки, від рідних і вивезли нібито тимчасово на окуповані території, але далі – відправили у Росію й навіть помістили незаконно під опіку росіян;

четвертий сценарій – це коли Кремль відмовляється узгоджувати гуманітарні коридори, щоб Україна могла вивезти дітей із закладів інституційного догляду (мовиться про будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати різних типів, будинки-інтернати, навчально-реабілітаційні центри, навчально-виховні комплекси). Там окупанти створюють штучну гуманітарну кризу, а потім самі вивозять дітей.

Дар'я Герасимчук запевнила, що наразі Україна далі розшукує цих дітей по всій території Росії та навіть на тимчасово окупованих українських територіях. Адже дітей розділяють і переміщують постійно.

П'ятий сценарій – найбільш масовий, коли росіяни створюють такі умови на окупованих територіях, які абсолютно не придатні для проживання дитини. Й далі батьки змушені нібито добровільно писати згоду на вивезення дитини в російські табори, які розміщуються або на тимчасово окупованій території України – Криму, або на території Росії,

– пояснила Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.

За її словами, далі росіяни діють "за добре відпрацьованими методичками" взаємодії з дітьми. Окупанти роблять все, щоб наші діти вже ніколи не повернулися до своїх біологічних батьків, а щоб потрапили під незаконне всиновлення або під опіку в сім'ї громадян Росії.

Згідно з шостим визначеним сценарієм, Росія проводить "відбір", тобто обов'язкові медичні огляди дітей на тимчасово окупованих територіях. Під час цих оглядів Кремль вигадує здоровим дітям вигадані діагнози. Після цього заявляє, що українську дитину нібито терміново потрібно лікувати в Росії.

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Росія викрала вже понад 19 тисяч дітей