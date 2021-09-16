Росія вимагає термінового засідання Генасамблеї ООН

Російська делегація вимагає проведення термінового засідання Генеральної асамблеї ООН. Причиною стала обов'язкова вакцинація для усіх делегатів.

Росіян обурив лист голови Генасамблеї Абдулли Шахіда, у якому йде мова про те, що в штаб-квартиру ООН пускатимуть лише вакцинованих проти COVID-19.

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"Супутник" не приймають

Для того, щоб потрапити до штаб-квартири ООН, член делегації тієї чи іншої країни має бути вакцинованим визнаною в США вакциною. "Супутник V" у цей список не входить.

Через це постійний представник Росії при ООН Василь Небензя надіслав лист Абдуллі Шахіду, де в образливій формі звинувачує його у перевищенні своїх повноважень.

За словами Небензі, такі дії голови Генасамблеї порушують статут ООН, бо "жодні закони США не діють на території ООН". Через це росіянин називає все це дискримінацією, бо вакциновані російським "Супутником" фактично не можуть брати участь у засіданнях Асамблеї.

Коротко про лист Шахіда

14 вересня голова Генасамблеї Абдулла Шахід надіслав усім делегаціям лист, у якому розповів про те, що отримав дві постанови з мерії Нью-Йорка. У першій ідеться про те, що в приміщення, в тому числі штаб-квартиру ООН, можна впускати лише вакцинованих проти коронавірусу. У другій міська влада переконує Шахіда в тому, що виділяє ресурси для вакцинації та тестування усіх делегатів.

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