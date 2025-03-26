"Київ та Москва далекі від угоди": CNN заявило, що Росія намагається торгуватися зі США

У питанні завершення війни в Україні Вашингтон може домовитися як з Києвом, там і з Москвою. Проблема полягає у тому, що Кремль завжди торгується, аби отримати найбільш вигідні умови, зокрема знаття санкцій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Водночас зазначають, що адміністрація чинного президента США вже здійснила низку поступок для Кремля, зокрема у питанні вступу України до НАТО.

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Які умови ставить Росія

Президент США Дональд Трамп вимагає досягнення угоди про 30-денне припинення вогню, проте, як зазначають журналісти, Україна та Росія далекі до цього. Водночас угода щодо Чорного моря стала рідкісною ознакою прогресу, оскільки досягнута за участю Києва та Москви.

Сторони домовилися про обмеження військових дій у Чорному морі за певних умов, зокрема, забезпечення безпечного проходу для комерційного судноплавства та припинення ударів. Домовленість передбачає відновлення доступу до портів, ключових для експорту зерна та іншої продукції.

Журналісти пишуть, що Україна, яка успішно атакувала російський Чорноморський флот дронами, заявила, що повернення російських військово-морських кораблів буде розцінюватися як порушення домовленостей. Другий пункт угоди передбачає спільну роботу США та Росії.

Насамперед це стосується заходів стосовно припинення атак на енергетичні об’єкти протягом 30 днів, що також може свідчити про частковий прогрес. Втім, Росія висунула умову щодо зняття санкцій з російських фінансових установ, що займаються торгівлею сільськогосподарською продукцією.

CNN пише, що серед усього це, ймовірно, передбачатиме відновлення доступу Росії до SWIFT. У статті нагадують, що Вашингтон вже зробив поступки Кремлю, виступивши проти членства України в НАТО та змусивши Київ погодитися на можливі територіальні компроміси.

У виданні застерігають, що зняття санкцій без конкретного зобов’язання з боку Кремля ризикує стати ще однією поступкою Путіну, яка підсилює його позиції. Своєю чергою президент США зіткнувся з реальністю жорстких переговорів після заяв про наміри щодо швидкого закінчення війни.

Американський президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе завершити війну за 24 години, проте пізніше змінив погляди на більш реалістичні. Наразі, як пишуть журналісти, навіть коротке припинення вогню виглядає недосяжним у контексті теперішньої ситуації.

Ключове питання полягає в тому, чи є це припинення вогню початком справжнього мирного процесу, який може перерости у фактичне припинення бойових дій і навіть міцний мир в Україні. Або це виявиться ще однією помилковою угодою, яка нікуди не веде або навіть, як побоюються багато українців, до поступової капітуляції перед Москвою,

– резюмували у CNN.

До слова, The Telegraph писало, що Росія намагається затягнути переговори зі Сполученими Штатами, сподіваючись виграти час і максимізувати вигоди на полі бою. Наразі прогрес у переговорах мінімальний, а сторони утримуються від спільних заяв.