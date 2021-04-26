Росія вимагає від України пояснень щодо мін, які сама ж знищила в Чехії

МЗС Росії хоче отримати пояснення від України щодо зброї, яка зберігалася на складах у Врбетіце. Державу-агресорку, яка причетна до знищення боєприпасів, цікавлять протипіхотні міни.

Відповідну заяву міністерства зовнішніх справ Росії опублікували 26 квітня. Там зазначають: відповідні звернення надіслали Україні, Чехії і Болгарії.

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Прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала: на складах в Врбетіце, як свідчать дані ЗМІ, зберігали протипіхотні міни. Робили це нібито в обхід Конвенції про заборону протипіхотних мін.

Тому Росія хоче знати, як це сталося, тому надіслала офіційні запити. Що надалі вони збираються робити з отриманою інформацією – не вказали.

Причетність Росії до вибухів у Врбетіце

Вибухи на складі боєприпасів поблизу Врбетице сталися у жовтні 2014 року.

Тоді загинули 2 осіб, а збитки сягли декількох мільйонів.

Лише через 7 років чеські правоохоронці заявили, що до трагедії причетні російські спецслужби.

Серед підозрюваних – агенти ГРУ "Боширов" і "Петров", які брали участь в отруєнні Скрипалів хімічною зброєю "Новачок".

Після оприлюднення результатів Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, причетних до шпигунства.