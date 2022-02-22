Росія випробовує здатність Заходу довести, що його слово має силу, – Офіс Президента

В Офісі Президента вважають, що аргументи глави держави у спілкуванні з партнерами були правильними. Українська сторона наголошувала, що закінчити війну на Донбасі означає ліквідувати основе джерело ескалації для Європи.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує 24 канал. Він наголосив, що Росія повністю зруйнувала мінський формат і відповідний комплекс домовленостей.

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Був недостатній тиск партнерів на російську сторону, – ОП

Чому це стало можливим? Очевидно, через недостатній тиск партнерів саме на російську сторону для того, щоб Росія виконувала свою частину зобовʼязань. Тому тепер питання в тому, щоб побачити достатньо потужну солідарну реакцію партнерів,

– наголосив Подоляк.

Радник голови ОП вважає, що на демонстративні ескалаційні кроки Росії має бути принципова політична й економічна реакція Заходу. Бо російська сторона наче "випробовує здатність Заходу довести, що його слово має силу". Москва ж несе відповідальність за руйнування соціальної та енергетичної інфраструктури, за обстріли.

Подоляк наголосив, що необхідні жорсткі санкції:

проти російських системоутворюючих банків,

галузеві санкції,

обмеження руху капіталу.

При цьому в Офісі Президента кажуть, що потрібно зберігати напрямки для діалогу. Його формат теж необхідно встановити, аби він був результативним.

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