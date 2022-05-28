Росія випробувала крилату ракету "Циркон" поблизу Фінляндії та Швеції

Росія, яка брязкала своєю зброєю біля кордонів України й розпочала повномасштабний напад, тепер хизується ракетами поблизу Швеції та Фінляндії. Росія випробувала ракету "Циркон" на тлі офіційної заявки Фінляндії та Швеції про вступ у НАТО.

Росіяни заявили, що ракета вразила морську ціль за 1000 кілометрів

Міністерство оборони Росії повідомило, що фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" виконав "випробувальну стрільбу" ракетою "Циркон" у Баренцовому морі неподалік Фінляндії та Швеції.

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Повідомляється, що російський фрегат з акваторії Баренцового моря виконав стрілянину гіперзвуковою крилатою ракетою "Циркон" по мішені в Білому морі.

У Росії заявляють, що ракета успішно вразила морську ціль, яка була розташована за 1000 кілометрів. Також росіяни наголосили, що ракетна стрільба проводилася нібито "в рамках випробувань нових видів озброєння".



Фрегат Росії влучив у мішень в Білому морі з акваторії Баренцового моря / Скриншот

Кордони НАТО наблизилися до Росії

Уряди Швеції та Фінляндії 18 травня офіційно подали заявку на вступ до НАТО. Скандинавські країни відмовилися від політики військового нейтралітету на тлі російської агресії проти України.

За прогнозами експертів, Швеція та Фінляндія вже влітку 2022 року можуть стати членами Альянсу навіть без так званого ПДЧ (план дій щодо членства в НАТО).

Наразі їх просування до НАТО активно блокує Туреччина, яка називає Швецію і Фінляндію "терористичними гніздами". Також проти вступу Швеції та Фінляндії виступав президент Хорватії Зоран Міланович. Та цю позицію не поділяє хорватський прем'єр-міністр Андрей Пленкович.

Для Росії ймовірне приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО означатиме велику поразку, оскільки кордони Альянсу значно збільшаться. Більше того, Росія фактично втратить контроль над Балтійським морем. НАТО зможе розмістити свої війська на шведському острові Готланд.

У Росії очікувано розпочала істерика через розширення Альянсу й там навіть погрожували шведам та фінам. Нещодавно російський міністр обороги Сергій Шойгу заявив, що Росія до кінця року планує сформувати 12 військових частин та підрозділів у Західному військовому окрузі через буцімто нові загрози біля своїх кордонів.

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