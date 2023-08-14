Росія почала виробництво власної версії "Шахедів": чим вони небезпечніші за іранські

Завод з вироблення іранських дронів в Росії вже, найпевніше почав свою роботу. Росіяни вирішили змінити деякі елементи дрона, аби зробити його виробництво швидшим.

Російська версія іранських дронів може бути навіть небезпечнішою. Усе через бажання окупантів облегшити конструкцію. Детальніше про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

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Що відомо про російський аналог "Шахедів"

Британська розслідувальна група Conflict Armament Research повідомила, що завод з виробництва "Шахедів", який будувала Росія, найімовірніше запрацював. Це зроблено не без допомоги іранських спеціалістів.

В Росії не просто почали виготовляти свою версію іранських "Шахедів", але й використовувати їх на війні проти України.

Зовнішньо безпілотники нагадують той же "Шахед", але комплектувальні були російськими. До того ж конструкція корпуса та внутрішні модулі також відрізняються від дронів іранського виробництва,

– наголосив Олег Жданов.

Інші деталі як іранських, так і російських безпілотників були зроблені за межами цих країн. Якщо бути точнішим, то деталі виробляли 22 компаній із 7 країн. Найбільше комплектувальних в російському БпЛА з Китаю, Швейцарії та Сполучених Штатів. Інші чотири країни група не назвала.

"На жаль, випереджуючи терміни Росія на своїй території почала власний випуск "Шахедів", трохи змінивши конструкцію", – зазначив військовий експерт.

До прикладу, наповнення фюзеляжу внутрішніх порожнин є сотовою для збільшення міцності та облегшення конструкції. Зменшуючи вагу безпілотника, окупанти можуть мати на меті збільшити його дальність.

Олег Жданов про випуск "Шахедів" у Росії: дивитись відео

Які дрони Росія використовує проти України