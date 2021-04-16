Росія висилає американського посла та 10 дипломатів

Послу США у Росії Джону Саллівану Кремль рекомендує поїхати на консультації у Вашингтон. Крім того, ще 10 американським дипломатам радять залишити Москву.

Про російську відповідь на нові американські санкції розповів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час брифінгу в Москві.

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Росія висилає посла й дипломатів

За словами Лаврова, послу США Джону Саллівану рекомендують відправитися "додому, на консультації". Фактично це означає, що Кремль висилає американського посла.

Водночас "РИА Новости" пишуть, що ще 10 американським дипломатам радять залишити Москву.

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Також Лавров наголосив, що Росія може застосувати болючі заходи для американського бізнесу, але наразі триматиме їх про запас.

Зокрема, Кремль може припинити діяльність американських фондів, які, на їхню думку, втручаються в російську зовнішню політику.

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