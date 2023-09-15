Росія висилає 2 американських дипломатів через підозру в шпигунстві: у США пообіцяли відповісти
Російське МЗС 14 вересня оголосило персонами нон грата двох американських дипломатів. Мовиться про двох секретарів американського посольства у країні-агресорці.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Цих людей Москва підозрює у нібито зборі таємних даних, передає 24 Канал.
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Росія висилає дипломатів США
У міністерстві закордонних справ країни-агресорки зазначили, що це рішення стосується першого секретаря посольства США в Москві Джеффрі Сілліна й другого секретаря – Девіда Бернстайна.
Окупанти наголосили, що ці особи буцімто вели "незаконну діяльність", підтримуючи зв'язок з обвинуваченим у "конфіденційному співробітництві" з іноземною державою російським громадянином Робертом Шоновим. У МЗС Росії наголосили, що цьому чоловікові начебто за матеріальну винагороду давали завдання, що мали на меті "завдати шкоди національній безпеці Росії".
Про таке рішення російське міністерство оголосило послу США в Росії Лінн Трейсі. Дипломатів Сілліна й Бернстайна зобов'язали виїхати з території Росії протягом семи днів.
Варто зазначити, що двоє американських дипломатів фігурують у розслідуванні федеральної служби безпеки Росії щодо колишнього співробітника генконсульства США у Владивостоці Роберта Шонова, якого затримали в серпні 2023 року.
Російські спецслужбовці стверджують, що з вересня 2022 року Шонов нібито брав участь у зборі розвідувальної інформації щодо повномасштабного вторгнення в Україну, а також мобілізаційних заходів у країні-агресорці.
Далі фсб опублікувала відео "допиту", у якому зафіксували нібито зізнання Шонова. Згідно з відео, Шонов буцімто зізнався, що вчиняв свої дії за вказівками Сілліна та Бернштейна, яких називає співробітниками політичного відділу посольства США. У відповідь на це викриття російська влада висловила намір допитати вищезгаданих осіб.
У США відреагували на зухвалі дії Росії
Речник Державного департаменту США Метью Міллер на своєму брифінгу прокоментував рішення Росії щодо висилання двох американських дипломатів з Росії. Він наголосив, що не залишить ці кроки без відповіді.
Ми шкодуємо, що Росія пішла таким шляхом, і ви, безперечно, можете очікувати, що ми відповідним чином відреагуємо на їхні дії,
– заявив речник.
До того ж Державний департамент рішуче засудив нещодавні дії Кремля щодо оголошення американських дипломатів у Москві персонами нон грата, назвавши їх неспровокованими та такими, що не мають жодних законних підстав.
У відомстві переконані, що Росія наполегливо переслідує персонал посольства США, застосовуючи тактику, подібну до власних громадян. Представник Держдепартаменту зазначив, що країна-агресорка обрала конфронтаційний та ескалаційний підхід, а не конструктивний дипломатичний діалог.
Російських дипломатів звідусіль виганяють
- У Молдові через дипломатичний скандал виперли 45 працівників російського посольства. Їх підозрюють у стеженні за молдавською владою та намаганні дестабілізувати ситуацію всередині країни.
- До цього 40 працівників посольства Росії витурили з Румунії. У країні наголосили, що це рішення відображає поточний рівень двосторонніх відносин, в контексті розв'язання Росією агресивної війни проти України.
- Крім того, впродовж років росіяни створювали свої агентурні мережі у столиці Європейського Союзу – Брюсселі. Як саме відбувався цей процес – читайте у матеріалі.