Персони нон ґрата: чому Росія висилає європейських дипломатів

Росія висилає дипломатів відразу з 3 європейських країн. Причиною стало те, що посадовці нібито взяли участь у масових протестах 23 січня.
Джерело:РБК
Інформацію про участь дипломатів у протестах начебто вже підтвердили у російському Міністерстві внутрішніх справ. Російська сторона вже заявила, що такі дії з їхнього боку є начебто неприпустимими. Окрім того, вони нібито не відповідають дипломатичному статусу.
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Дипломатів з яких країн вишлють
- Швеції;
- Німеччини;
- Польщі.
У Росії наполягають, що, відповідно до Віденської конвенції, дипломатів оголосили персонами нон ґрата. Незабаром вони будуть вимушені покинути Росію.
Протести у Росії 23 січня: що відомо
- 23 січня у Росії люди вийшли на масові протести через затримання російського опозиціонера Олексія Навального. Силовики не лише затримували людей, але й застосовували до них грубу фізичну силу.
- Серед затриманих була навіть дитина. Однак згодом дитяча омбудсменка Росії заявила, що це начебто зробили з метою безпеки.
- У Петербурзі протестувальницю силовик вдарив ногою у живіт. Постраждалу госпіталізували.
- У Москві ОМОНівці жорстоко побили учасницю акції. Згодом дівчина заявила, що вона – вагітна.