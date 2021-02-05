Персони нон ґрата: чому Росія висилає європейських дипломатів

Росія висилає дипломатів відразу з 3 європейських країн. Причиною стало те, що посадовці нібито взяли участь у масових протестах 23 січня.

Інформацію про участь дипломатів у протестах начебто вже підтвердили у російському Міністерстві внутрішніх справ. Російська сторона вже заявила, що такі дії з їхнього боку є начебто неприпустимими. Окрім того, вони нібито не відповідають дипломатичному статусу.

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Дипломатів з яких країн вишлють

Швеції;

Німеччини;

Польщі.

У Росії наполягають, що, відповідно до Віденської конвенції, дипломатів оголосили персонами нон ґрата. Незабаром вони будуть вимушені покинути Росію.

Протести у Росії 23 січня: що відомо

23 січня у Росії люди вийшли на масові протести через затримання російського опозиціонера Олексія Навального. Силовики не лише затримували людей, але й застосовували до них грубу фізичну силу.

Серед затриманих була навіть дитина. Однак згодом дитяча омбудсменка Росії заявила, що це начебто зробили з метою безпеки.

У Петербурзі протестувальницю силовик вдарив ногою у живіт. Постраждалу госпіталізували.