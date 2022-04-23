Росія витрачала мільярди на підкуп політичної еліти в Європі, але сьогодні немає лобі, – Подоляк

Росія вже настільки токсична, що у Європі ніхто не хоче з нею зв'язуватися. Тепер у держави-агресорки немає лобістів.

Росії не вдасться здійснити свій задум з "референдумом" у Херсонській області. Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Ці технології, які вона використовувала у 2014 році з "референдумом" на Донбасі тепер не подіють в Херсоні,

– сказав Подоляк.

Водночас росіяни щиро вважають, що ці технології знову запрацюють у світі.

"Що якісь лобістські групи почнуть говорити: "Дивіться, там є люди, які хочуть прийти на референдум", – зазначив політик.

Однак такого не буде. Кремль витрачав мільярди доларів та євро, щоб купити політичну еліту в Європі, але сьогодні в них немає лобі. Вже не ніхто не повірить у "референдум", адже весь світ бачить, що це класична окупація зі знищенням.

Зауважимо, окупанти планують провести так званий "референдум" ще до 1 травня. Далі – хочуть оголосили "мобілізацію" населення.

До теми дивіться відео про те, що окупанти готують "референдум" на Херсонщині: