Росія вивела бойові кораблі на навчання у Балтійське море
Джерело:"РИА Новости"
Росія відправила 20 бойових кораблів у Балтійське море. Вони нібито братимуть участь у "планових заходах бойової підготовки".
Що відомо про російські судна у Балтійському морі
Катери та кораблі Балтійського флоту вже вийшли у призначенні райони. Їх об'єднали у кілька тактичних груп.
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20 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення Балтійського флоту покинули пункти постійного базування і вийшли в призначені райони Балтійського моря для виконання завдань у межах планових заходів бойової підготовки,
– мовиться у повідомленні.
У межах навчання в складі тактичних груп будуть діяти:
- тральники,
- малі кораблі ракетні кораблі,
- ракетні катери.
Вони виконуватимуть завдання з протичовнової та протиповітряної оборони, а також протимінного забезпечення загонів з виконанням практичних бойових вправ.
Раніше НАТО посилило присутність у Балтійському морі
Кілька днів тому НАТО відправило у Балтійське море нідерландський корабель HNLMS Rotterdam. Судно призначене для здійснення гелікоптерних операцій, тому воно спостерігатиме за ситуацією в регіоні.
Зауважимо, корабель відправили через загрозу повномасштабного нападу Росії на Україну.
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