Росіяни вивели в Чорне море "Буян-М": скільки "Калібрів" він може випустити по Україні

Російські окупанти вивели ракетний корабель "Буян-М". У зв'язку з цим українців попередили про небезпеку з Чорного моря.

Українців попередили про високий рівень ракетної загрози по всій території нашої держави. Адже окупанти вивели на бойове чергування надводний ракетоносій.

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Що собою являє "Буян-М"

"Буян-М" – це багатоцільовий малий ракетно-артилерійський корабель. За офіційним призначенням судна такого типу мали б охороняти та захищати економічну зону Росії у її внутрішніх морських басейнах. Однак країна-агресорка застосовує їх для терору мирного населення під час свого повномасштабного вторгнення в Україну.

Сили оборони Півдня України повідомили, що спорядження цього корабля сягає 8 крилатих ракет типу "Калібр". У зв'язку з цим українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а правильно та оперативно реагувати у разі небезпеки.

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