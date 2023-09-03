Росіяни вивели в Чорне море "Буян-М": скільки "Калібрів" він може випустити по Україні
Джерело:Сили оборони Півдня України
Російські окупанти вивели ракетний корабель "Буян-М". У зв'язку з цим українців попередили про небезпеку з Чорного моря.
Українців попередили про високий рівень ракетної загрози по всій території нашої держави. Адже окупанти вивели на бойове чергування надводний ракетоносій.
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Що собою являє "Буян-М"
"Буян-М" – це багатоцільовий малий ракетно-артилерійський корабель. За офіційним призначенням судна такого типу мали б охороняти та захищати економічну зону Росії у її внутрішніх морських басейнах. Однак країна-агресорка застосовує їх для терору мирного населення під час свого повномасштабного вторгнення в Україну.
Сили оборони Півдня України повідомили, що спорядження цього корабля сягає 8 крилатих ракет типу "Калібр". У зв'язку з цим українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а правильно та оперативно реагувати у разі небезпеки.
Інші попередження від Сил оборони Півдня
- Нещодавно Наталія Гуменюк у розмові з 24 Каналом не виключила, що росіяни спробують знову атакувати енергосистему України восени та взимку 2023 року. Вона зауважила, що в окупантів є для цього ракетний запас та можливість його поповнювати, а також відповідна техніка (повітряні та морські ракетоносії).
- Ці загрози не обов'язково здійсняться, але вони можливі. Тому українцям цього року варто бути готовими до будь-якого варіанту розвитку подій.
- Речниця ОК "Південь" раніше попереджала, що російські загарбники накопичують ракети для завдання ударів по українських містах. За її словами, наші енергетичні об'єкти досі є пріоритетними цілями для противника.