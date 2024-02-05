У Чорному й Азовському морях взагалі немає ворожих кораблів: у ВМС пояснили, де вони й чому

Нині у Чорному й Азовському морях немає жодного російського корабля. Мовиться не лише про ракетоносії, а загалом про ворожі судна.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. До прикладу, 4 лютого зранку в Чорному та Азовському морях було по одному ворожому судну, одне з яких – ракетоносій "Калібрів", однак 5 лютого ситуація змінилася, передає 24 Канал.

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Плетенчук припустив, що російські кораблі могли вийти з акваторії морів до своїх пунктів базування. Він додав, що до таких дій окупанти вдалися тому, що не з'ясували усі обставини втрати ракетного катера "Івановєц".

Станом на зараз ворог вирішує, яку тактику впроваджувати в акваторії Чорного моря для того, щоб і бути там присутніми хоча б в східній частині акваторії й надалі,

– заявив Плетенчук.

Речник ВМС пояснив, що нині в акваторіях морів так зване "затишшя", адже ворог вирішує, як йому бути далі після втрати чергового судна.

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