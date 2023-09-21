Росія вивела всі свої кораблі з кримських пунктів базування, – ОК "Південь"

Росія боїться атак Сил оборони, тому перекинула усі свої десантні кораблі з кримських пунктів базування. Їх перемістили у російські пункти.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що ситуація на суходолі Півдня України та в Чорному морі залишається досить напруженою. Адже окупанти вже традиційно, не маючи успіхів на полі бою, посилюють терор мирного населення. Так, Росія вночі 21 вересня вдарила по Херсону щонайменше 52 рази та продовжила атаки протягом дня, пише 24 Канал.

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Чому Росія вивела всі свої кораблі з кримських пунктів базування

У Чорному морі корабельне угруповання продовжує маневрувати в тому самому районі, який вважає для себе відносно безпечним зараз, тяжіючи до східного узбережжя Криму аж у напрямку Новоросійська. До речі, великі десантні кораблі перебазовані вже в ті пункти базування, які суто російські, вони вже не довіряють кримським пунктам базування,

– заявила Наталія Гуменюк.

За її словами, ракетоносіїв у Чорному морі також не спостерігають на бойовому чергуванні. За словами начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України:

10 кораблів, катерів перебувають на чергуванні в Чорному морі;

один – закриває надводну обстановку в Азовському.

"Але час від часу ворог "виводить на прогулянку", так би мовити, той самий "Циклон", який вони ввели до складу флоту, не провівши його нормальних випробувань ані ходових, ані вогневих", – запевнила Гуменюк.

Вона також додала, що "Циклон" є таки ракетоносієм і може нести на собі до 8 ракети типу "Калібр". Окрім того, в умовах, коли росіяни вже нарощують ракетну небезпеку, не виключено, що ворог залучить морські ракетоносії.

Коротко про ситуацію в Чорному морі