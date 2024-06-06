"Давно вони моря не бачили": Росія вивела великі десантні кораблі та ракетоносій
Після тривалої паузи російські військові вивели у Чорне море два великі десантні кораблі у супроводі підводного човна. Російські військові, ймовірно, розосереджують свій флот
Зверніть увагу, що після втрати малого ракетного корабля "Циклон", росіяни передислокували шість одиниць корабельного складу з окупованого півострова. Про це в етері телемарафону розповів начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.
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Що відомо про кораблі, які Росія вивела в море
Росія вивела в Чорне море два великі десантні кораблі у супроводі ракетоносія. Плетенчук зазначив, що після втрати малого ракетного корабля "Циклон" – останнього ракетоносія, що перебував у Криму, – росіяни передислокували шість одиниць корабельного складу з окупованого півострова. Сьома одиниця залишається біля берегів Криму з невідомих причин та зайшла до порту Феодосії.
Сьогодні на зовнішній рейд Новоросійська вони вивели два великі десантні кораблі. Це, можна сказати, – подія. Тому що давно вони моря не бачили,
– повідомив Плетенчук.
За словами речника, вони вийшли у супроводі підводного човна "Алроса", який не є носієм крилатих ракет, а також надводним ракетоносієм, що може мати до восьми ракет на борту.
Плетенчук додав, що ці кораблі можуть виконувати міжбазовий перехід через нестачу місця у Новоросійську для розміщення всіх військових кораблів Чорноморського флоту Росії, і російські військові, ймовірно, розосереджують свій флот.
Зокрема, речник висловив сумнів, що кораблі попрямують у напрямку Криму, але ситуація перебуває під постійним наглядом.
Україна активно нищить російські судна поблизу Криму
- 6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України завдало чергового удару по російському флоту біля берегів тимчасово окупованого Криму. Цього разу було уражено рейдовий буксир проєкту 498, відомий як "Сатурн" або "Протей".
- Тижнем раніше спецпідрозділ ГУР МО України, відомий як Group 13, успішно виявив та уразив два швидкісні транспортно-десантні катери типу КС-701 "Тунець" у Криму.
- Крім того, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в результаті атаки значних пошкоджень зазнали два пороми, які використовувалися для залізничних і автомобільних перевезень російськими військовими.