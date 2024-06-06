"Давно вони моря не бачили": Росія вивела великі десантні кораблі та ракетоносій

Після тривалої паузи російські військові вивели у Чорне море два великі десантні кораблі у супроводі підводного човна. Російські військові, ймовірно, розосереджують свій флот

Зверніть увагу, що після втрати малого ракетного корабля "Циклон", росіяни передислокували шість одиниць корабельного складу з окупованого півострова. Про це в етері телемарафону розповів начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

Дивіться також У Чорному морі Сили оборони знищили ще одне вороже судно, – ГУР

Що відомо про кораблі, які Росія вивела в море

Росія вивела в Чорне море два великі десантні кораблі у супроводі ракетоносія. Плетенчук зазначив, що після втрати малого ракетного корабля "Циклон" – останнього ракетоносія, що перебував у Криму, – росіяни передислокували шість одиниць корабельного складу з окупованого півострова. Сьома одиниця залишається біля берегів Криму з невідомих причин та зайшла до порту Феодосії.

Сьогодні на зовнішній рейд Новоросійська вони вивели два великі десантні кораблі. Це, можна сказати, – подія. Тому що давно вони моря не бачили,

– повідомив Плетенчук.

За словами речника, вони вийшли у супроводі підводного човна "Алроса", який не є носієм крилатих ракет, а також надводним ракетоносієм, що може мати до восьми ракет на борту.

Плетенчук додав, що ці кораблі можуть виконувати міжбазовий перехід через нестачу місця у Новоросійську для розміщення всіх військових кораблів Чорноморського флоту Росії, і російські військові, ймовірно, розосереджують свій флот.

Зокрема, речник висловив сумнів, що кораблі попрямують у напрямку Криму, але ситуація перебуває під постійним наглядом.

Україна активно нищить російські судна поблизу Криму