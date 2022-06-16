Росія вивела у море з окупованого Севастополя більшість носіїв ракет "Калібр": ЗМІ здобули фото

Росія вивела у море з окупованого Севастополя більшість своїх носіїв ракет "Калібр". Зокрема мовиться про 9 з 14 одиниць техніки.

Відповідну інформацію повідомили журналісти. Зокрема, станом на 15 червня, вдалось показати фото кораблів ворога.

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Окупанти вивели у море більшість своїх носіїв ракет

ЗМІ повідомили, що мовиться про ракети типу "Калібр". Відомо, що один носій ракет – підводний човен "Алроса" знову відправили на ремонт після випробувань.

Проте відомо, що біля Куриної пристані у Севастопольській бухті пришвартовано вісім кораблів, зокрема:

сім кораблів – Чорноморського флоту Росії;

і "Славутич" – український середній розвідувальний корабель, корабель управління, який Росія захопила ще в лютому – березні 2014 року під час окупації Криму. Варто згадати, що його бортовий номер U510, вороги зафарбували ще декілька років тому.



Росія тримає свої підводні човни біля причалу у Південній бухті / Фото "Радіо Свобода"

Журналісти розповіли, що другий зліва – це фрегат проєкту 11356Р "Буревісник".

Загалом в складі Чорноморського флоту є три такі фрегати, які з початку повномасштабного нападу мають зафарбовані бортові номери (для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць):

"Адмірал Григорович" з бортовим номером 494;

"Адмірал Ессен" – номер 490;

"Адмірал Макаров" – 499.

Також відомо, що третій ліворуч – це малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М. Їх у Чорноморському флоті є чотири: "Вишній Волочок" (№ 609), "Орехово-Зуєво" ( № 626), "Інгушетія" (№ 630) та "Грайворон" (№ 600).



Окупанти тримають кораблі у Південній бухті

За даними журналістів, у Південній бухті, яка є найбільшим відгалуженням Севастопольської бухти, пришвартовані два підводні човни проєкту 636.3 "Варшав'янка". Попри це відомо, що загалом в складі Чорноморського флоту Росії є шість підводних човнів цього проєкту:

Б-261 "Новоросійськ";

Б-237 "Ростов-на-Дону";

Б-262 "Старий Оскол";

Б-265 "Краснодар";

Б-268 "Великий Новгород";

Б-271 "Колпіно".

Коротко про ворожі кораблі у Чорному морі

17 червня в морі кораблі ворога намагаються ізолювати райони боїв і блокують цивільні судна. Зокрема відповідні дії ворог здійснював у Чорному та Азовському морях.

13 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що Росія тримає в Чорному морі 5 носіїв ворожих ракет. Зокрема мовилось про угруповання кораблів та один підводний човен.

11 червня у Чорному морі було перебувало 4 ворожих судна. На них було орієнтовно 40 крилатих ракет.

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