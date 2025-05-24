На тлі масованої атаки "Шахедами": Росія вивела в Чорне море ракетоносії – монітори

Росія завдала масованої атаки "Шахедами" по Україні вночі 24 травня. Поки ще атака тривала, після 3 ночі з’явилася інформації, що в Чорному морі перебувають ракетоносії.

Відомо про щонайменше два кораблі, які можуть нести ракети. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові ресурси.

Актуально Росія знову атакує Україну "Шахедами": загроза у Києві та низці областей

Ракетоносії в Чорному морі: що відомо

Вийшли вони з порту в Новоросійську та можуть нести крилаті ракети "Калібр". Мета виходу в море – невідома.

Зауважимо, що ця інформація є попередньою. Офіційного підтвердження від ВМС вона не має.

Поки є попередження. У разі пусків, чи підготовки до них, буде надано команду про приведення до бойової готовності,

– додають монітори.

Тож реагуйте на тривоги та йдіть негайно в укриття в разі загрози. Це може врятувати вам життя.

Саном на 6 ранку 23 травня, за даними ВМС, ворожі кораблі були відсутніми як у Чорному, так і Азовському морях.

Вночі 24 травня Росія масовано вдарила "Шахедами" по Україні. Вибухи лунали в Одесі, в Києві та на Київщині. Також по столиці було завдано удару балістикою. В результаті відомо про щонайменше 8 поранених. Крім того, уламки впали на житлові будинки та торговий центр, виникли пожежі у різних районах Києва.