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24 Канал Новини України На тлі масованої атаки "Шахедами": Росія вивела в Чорне море ракетоносії – монітори
24 травня, 04:32
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На тлі масованої атаки "Шахедами": Росія вивела в Чорне море ракетоносії – монітори

Андрій Шляхтін
Основні тези
  • Росія завдала масованої атаки "Шахедами" по Україні вночі 24 травня, зокрема вибухи лунали в Одесі, Києві та на Київщині.
  • Цієї ж ночі Росія вивела в Чорне море щонайменше два ракетоносії з Новоросійська, які можуть нести крилаті ракети "Калібр".
  • Ця інформація – попередня та офіційно не підтверджена.
  • За даним ВМС, станом на 6 ранку 23 травня ворожі кораблі були відсутніми в Чорному та Азовському морях.

Росія завдала масованої атаки "Шахедами" по Україні вночі 24 травня. Поки ще атака тривала, після 3 ночі з’явилася інформації, що в Чорному морі перебувають ракетоносії.

Відомо про щонайменше два кораблі, які можуть нести ракети. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові ресурси

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Вийшли вони з порту в Новоросійську та можуть нести крилаті ракети "Калібр". Мета виходу в море – невідома. 

Зауважимо, що ця інформація є попередньою. Офіційного підтвердження від ВМС вона не має. 

Поки є попередження. У разі пусків, чи підготовки до них, буде надано команду про приведення до бойової готовності, 
– додають монітори. 

Тож реагуйте на тривоги та йдіть негайно в укриття в разі загрози. Це може врятувати вам життя. 

Саном на 6 ранку 23 травня, за даними ВМС, ворожі кораблі були відсутніми як у Чорному, так і Азовському морях. 

Вночі 24 травня Росія масовано вдарила "Шахедами" по Україні. Вибухи лунали в Одесі, в Києві та на Київщині. Також по столиці було завдано удару балістикою. В результаті відомо про щонайменше 8 поранених. Крім того, уламки впали на житлові будинки та торговий центр, виникли пожежі у різних районах Києва. 