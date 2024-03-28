Дуже висока загроза обстрілів: Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів"

Сили оборони попереджають про ракетну небезпеку. Окупанти вивели у море підводний ракетоносій.

Рівно через тиждень ворожий підводний ракетоносій знову з'явивився у Чорному морі.

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Небезпека з півдня

Так, Сили оборони Півдня нагадали, що це судно здатне переносити до 4 крилатих ракет типу "Калібр".

Рівень ракетної небезпеки дуже високий! Будьте уважні до сигналів повітряних тривог.

Оперативно переходьте в укриття, не нехтуйте власною безпекою!,

– йдеться у повідомленні військових.

Що відомо про "Калібри"

Цей тип крилатих ракет росіяни використовують рідко, бо мають їх у незначній кількості. Загалом вона має довжину від 6,2 до 8,2 метра. Її маса коливається у межах від 1,9 до 2,3 тонни, зокрема бойова частина важить від 200 до 450 кілограмів, залежно від модифікації. "Калібри" можуть вражати ворожі цілі на різних відстанях – від 200 до 2 500 кілометрів. До об'єкта ракета летить на наднизьких висотах – всього 10 – 20 метрів над поверхнею землі зі швидкістю від 180 до 240 метрів на секунду, що ускладнює роботу ППО. Водночас слід зазначити, що системи протиповітряної оборони, наявні в України, дозволяють збивати "Калібри". Це може робити як радянський С-300, так і ЗРК Patriot.

Лише 3 відсотки ракет і "Шахедів" атакують військові об'єкти

: Увечері 21 березня окупанти вже виводили два ракетоносії. Це сталося після місячної паузи.

Ще один незаперечний доказ того, що Росія – країна – терористка, навів міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, більша частина ракет та дронів, які окупанти випускають по Україні, вражають цивільну інфраструктуру. І лише три відсотки ворог скеровує на військові об'єкти.

Умеров також навів страшні цифри. За останні 3 місяці через обстріли загинули майже 2000 цивільних українців. А загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по нашій країні з початку року перевищує 9 кілотонн.

Посадовець зазначив, що додаткові системи ППО допоможуть захистити мирне населення нашої країни.