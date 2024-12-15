Будуть воювати в Україні: скільки російських військових вивільниться після втечі з Сирії

Після падіння режиму Башара Асада та встановлення нової влади в Сирії Росія може втратити свої військові бази в країні. Водночас уже відбувається евакуація певної частини російського контингенту, який можуть перекинути в Україну.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зазначивши, що весь російський контингент з бази "Хмеймім" ще не евакуювався. Звідти вилітають літаки в Лівію, російські кораблі відійшли з Тартуса. Відомо, що Росія проводить перемовини з новою владою Сирії щодо збереження своїх військових баз на території країни.

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Росія дістала публічного ляпаса в Сирії

"Російський контингент в Сирії на момент прориву повстанців складав щонайменше 1000 військових. Водночас за оцінкою BBC він може складатися з 7,5 тисячі особового складу, однак, на мою думку, ця цифра менша", – зауважив військовий експерт.

Російські сили були представлені змішаним авіаційним полком: винищувачами та бомбардувальниками Су-24, Су-34, та Су-35, а також ударними вертольотами. Крім того, туди входили далекобійний дивізіон ППО, системи С-400 та менш далекобійні системи, які їх прикривали, а також РЕБ і засоби розвідки.

До того ж за словами експерта, на російських базах мали перебувати сили спеціального призначення, а ще воєнна поліція, яка була присутня в невеликій кількості в різних точках Сирії, зокрема на кордоні з Ізраїлем.

Разом російський контингент складається з декількох тисяч військових, який евакуюється з Сирії або цілком, або, якщо база залишиться, то певна кількість особового складу перебуватиме там. Однак всі, хто звідти виїдуть, тою чи іншою мірою будуть воювати в Україні,

– наголосив експерт.

Тому, якби війна в Сирії продовжувалась, а особливо в інтенсивній фазі, і Росія була б змушена витрачати там додаткові ресурси, то чисто прагматично та технічно, за словами військового експерта, це було вигідніше Україні.

Росія зазнала фіаско і отримала публічного ляпаса в Сирії, але зараз її контингент, хоч і невеликий і не дуже значущий, звільняється, і у нього немає інших цілей, як війна в Україні,

– наголосив Давид Шарп.

Також він додав, що Росія підтримувала режим Башара Асада фінансами й іншими ресурсами. Тепер витрати на Сирію з боку росіян будуть урізані. Водночас доволі великі кошти виділятимуться на евакуацію військових баз, але вони точкові.

Нагадаємо, що журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков вважає, що нова влада Сирії могла б поділитися з Україною радянською або російською зброєю, яка залишалася в країні. Проте Ізраїль превентивно знищує ці запаси озброєння, щоб їх ніхто не зміг використати.

Водночас, якщо довго чекати, кому дістанеться російська зброя в Сирії, Кремль може вжити дипломатичних дій і перетягнути сирійських повстанців на свій бік. Однак у країні залишилося не так багато зброї, щоб посилити російське угруповання.