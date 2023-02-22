Чому Росія не вийшла, а призупинила участь у ДСНО: політолог назвав мету Путіна

Диктатор Владімір Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який обмежує кількість ядерних боєзарядів. Кремль хоче оцінити реакцію світу.

Про це для 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. Він зазначив, що заява Путіна має на меті кинути меседж, який, на думку російських пропагандистів, мають підхопити певні сили в Європі й США.

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"Путін хоче, щоб вони почали розповідати всю цю маячню, що через підтримку України весь світ наражається на небезпеку й може згоріти у полум'ї ядерної війни. Путін сподівається, що йому вдасться у медійному плану активізувати суспільства й змусити впливати на свої уряди з вимогою переглянути безпрецедентний рівень підтримки України, який є сьогодні", – сказав політолог.

Не вплине на підтримку України

За словами Гладких, Росія вирішила не вийти із ДСНО, а лише призупинити участь, бо їй потрібен хоча б ще один крок для посилення меседжів.

Проте це черговий блеф, за яким нічого не стоїть. Росія не має технологічного й ресурсного потенціалу, щоб наростити потугу навіть у сфері ядерного стримування. Думаю, що їм не треба розмінюватися й вони можуть відразу вийти з угоди про нерозповсюдження ядерної зброї та технологій. Це покаже, що вони остаточно йдуть у ва-банк, – розповів політолог.

Він зазначив, що такі дії вкотре підтвердять – путінський режим є збіговиськом неадекватів, з якими немає про що говорити. Світ ще раз переконається, що Володимир Зеленський має рацію, коли говорить про неможливість переговорів з нинішньою владою Росії.

"Світ радикально негативно відреагував на дії Кремля. Путін досягнув не тих результатів, яких сподівався. Всі прекрасно розуміють, що Росія в її нинішньому економічному стані не здатна наростити свій військово-технічний потенціал. Дії Росії не вплинуть на готовність і бажання підтримувати Україну. Думаю, швидше навпаки", – додав Гладких.

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