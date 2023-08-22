Хочуть усунути Україну, – Мусієнко сказав, який у Росії план щодо зернової угоди

Вийшовши із зернової угоди, Росія почала активно чинити опір торговому судноплавству в Чорному морі. Україна намагається протиставити цьому сильну позицію, але потребує допомоги партнерів для тиску на Росію.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він вважає, що загарбники продовжуватимуть вдаватися до провокацій з метою дестабілізації цивільного судноплавства в Чорному морі.

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Чого намагається досягти Росія у Чорному морі

Попри зменшення кількості терористичних обстрілів Півдня України, плани окупантів залишаються незмінними.

"Росія робить усе для того, щоб усунути Україну від угоди про зерновий коридор. Кремль прагне знищити або пошкодити українську портову інфраструктуру до такої міри, коли Україна просто не зможе експортувати зерно морем", – пояснив Мусієнко.

Також Росія буде створювати інші штучні перешкоди для судноплавства у Чорному морі, як от брутальні перевірки цивільних суден російськими військовими. Це суттєво завищуватиме ризики для суден, що намагатимуться працювати в таких умовах, й відповідно, збільшуватиме вартість їхнього страхування.

Ворог сподівається зробити перевезення українських товарів морем максимально невигідним, а також суттєво знизити їхні обсяги. Але Україна продовжує послідовно втілювати свою стратегію щодо вивозу свого зерна без участі Росії.

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