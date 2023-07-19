Усі сльози та соплі Росії – маніпуляція: чи вигідна для країни-агресорки зернова угода

Росія заявила про вихід із зернової угоди, термін дії якої закінчився 17 липня. Утім, вона є вигідною для країни-агресорки, а всі її штучні заяви – маніпуляція.

Про це 24 Каналу сказав президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов. Він наголосив на питанні продовольства та, зокрема, санкцій.

Дивіться також Ердоган має важелі, щоб дотиснути бункерного діда, – Братчук про продовження "зернової угоди"

Росії вигідна зернова угода

Безпосередньо для Росії, як для України та всього світу, зернова угода вигідна, вважає Горбачьов. Ба більше – немає такої країни у світі, яка б перебувала під санкціями з приводу продовольства. Навіть Іран може займатися як імпортом, так і експортом.

"Оці всі соплі та сльози, які Росія пристрасно видає на своїх теренах – це все маніпуляція. Вона експортувала у цьому році більше зерна, ніж в минулому. У них рекорд з експорту. А вони жаліються на те, що в них щось не працює, вони не можуть експортувати. Україна втратила, а Росія експортує зерно", – зазначив президент Української зернової асоціації.

Микола Горбачьов про вихід Росії із зернової угоди: дивитись відео

Зернова угода: останні новини

Після заяви Кремля, розглядаються можливості роботи зернової угоди без участі Росії. Зокрема, є декілька варіантів: за підтримки ООН та Туреччини.

Своєю чергою рупор Кремля Дмітрій Пєсков відреагував на це, заявивши про "бойові дії та певні ризики". Мовляв, якщо щось оформлятиметься без Росії, то вони повинні враховуватися.

Західні політики засуджують рішення Кремля про вихід із зернової угоди та закликають переглянути свою позицію.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за дорученням Володимира Зеленського проводить термінові консультації з партнерами в ООН у Нью-Йорку. Під час них обговорюватимуть наступні кроки після виходу Росії з зернової ініціативи.

Зазначимо,була укладена торік під час повномасштабного вторгнення, щоб вирішити питання продовольчої кризи. Росія декілька разів порушувала безпекові домовленості. Також декілька разів дію угоди продовжували. 17 липня минув черговий термін її дії, і Росія заявила про вихід із зернової угоди допоки "не будуть виконані домовленості".