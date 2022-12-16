Ворог вийшов на східні фланги біля Бахмута, – Арестович розповів про ситуацію на фронті

За 15 грудня ані Україна, ані Росія не змогли захопити нових позицій, але ЗСУ нанесли цілий ряд серйозних ударів по всій лінії фронту. Кількість загиблих російських військових вираховується десятками.

Про це під час онлайн-трансляції з російським опозиціонером Марком Фейгіним повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал. За його словами, українські військові провели результативну добу підірвавши ворожі склади, пункти управління та двічі накривши вороже командування за нарадами.

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Найгарячіші ділянки фронту

Як повідомив Олексій Арестович, найважчі бої зараз відбуваються біля Бахмута та Соледара.

Південніше Бахмута та трохи північніше від Соледара, на цій лінії. Там бої важкі, бої піхотні, бої ближні. Противнику вдалось вийти на східні фланги Бахмута, там зараз також відбуваються бої,

– зазначив Арестович.

Проте радник Офісу Президента уточнив, що цей результат ворогу не вдалось закріпити, адже, як тільки російські війська просуваються, їх одразу відкидають назад і це відбувається постійно.

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На ділянці від Сватового до Кремінної, російські війська намагаються наступати, але ЗСУ блокуються ці спроби та самі рухаються вперед на різних ділянках району.

Також Арестович прокоментував атаку безпілотниками Києва, що відбулась 14 грудня. За словами радника, усі "Шахеди" було випущено з території Білорусі.

Була атака «Шахедами» вчора. 13 штук з Білорусі, 13 збили,

– сказав Арестович.

Ситуація довкола Бахмута: коротко