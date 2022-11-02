Табакі уявив себе Шерханом – і схибив: чому іржава ядерка не зробить з банди імперію

Новина, особливо гарна у виконанні російського блогера Несміяна.

Світ переломився

"Турецьке Міністерство оборони заявило, що суховантажі під прапором Туреччини продовжать вивозити продовольство з України, незважаючи на призупинення участі Росії в зерновій угоді. Як там Путін казав: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица"…

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З огляду на те, що турецький флот сьогодні найсильніший у Чорному морі, а Чорноморський флот РФ притиснутий до берега, заява турецького Міноборони навіть на погрозу не тягне. Просто констатація".

Багато масок упало за цю війну. Багато справжніх оскалів ми побачили. Світ чітко розділився на друзів та ворогів.

Дуже багато хто з нас мав ілюзії щодо наших північно-східних сусідів. Та я й сам мав, якщо чесно говорити, деякі хибні уявлення і багато чого переоцінював. Але…

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Бутафорська сила більше не діє

Наявність у засіках іржавої атомної зброї не може зробити з банди імперію. Як з'ясувалося, справжня сила – не в кількості трупів, якими ти закидаєш супротивника, не в тисячах танків, не в сотнях ракет… І не в блатному базарі паханів, які стоять біля керма кособокої ​​величезної лоханки.

Сила – у технологіях, в освіті, в умінні перетворити науку на прикладні речі, призначені для захисту громадян та території. А ще – у дусі, у прагненні до майбутнього, в якому насильство існує як інструмент, здатний закликати звірів у людському вигляді до порядку.

Подивіться на список друзів та соратників агресора. Запам'ятали? Захопилися? Скоро він стане коротшим. Табакі уявив себе Шерханом – і схибив.

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