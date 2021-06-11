Після відкритого неба: Росія вийшла з угоди зі США про відкриту сушу

Росія припинила дію меморандуму про відкриту сушу зі Сполученими Штатами. Цей договір передбачав, що російські та американські дипломати можуть вільно переміщатися територією країн, де вони працюють.

Розпорядження про припинення дії меморандуму про "відкриту суші" підписав очільник російського уряду Росії Михайло Мішустін.

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Росія вийшла з угоди зі США про відкриту сушу

Росія вийшла з договору про відкриту сушу зі США, який діяв ще з 1992 року.

Прийняти пропозицію МЗС Росії, погоджену зі зацікавленими федеральними органами виконавчої влади, про припинення меморандуму з розуміння між Росією та США щодо "відкритої суші",

– йдеться у розпорядженні.

Відповідно до меморандуму, російські та американські дипломати могли вільно переміщатися по країнах, в яких працювали.

Нагадаємо, раніше у російському МЗС заявляли, що Москва обмежить поїздки дипломатів США по Росії.

Причина таких дій Кремля