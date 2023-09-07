Росія вкотре атакує Південь "Шахедами": на Одещині лунають вибухи
Росія запустила вночі іранські дрони-камікадзе в бік Одеської області. Жителі Півдня чули звуки вибухів.
У ніч з 6 на 7 вересня країна-агресорка знову атакувала Одещину дронами. Окупанти випустили ударні безпілотники з Чорного моря.
Читайте також Через атаку безпілотниками по Одещині загинула людина
Подробиці нічної атаки Росії
Місцеві пабліки повідомили про вибухи в районі Ізмаїла та Кілії. Попередньо, іранські "Шахеди" знову рухалися в бік портів на Дунаї. За попередньою інформацією від місцевих телеграм-каналів, ворожі дрони були біля узбережжя в районі Сергіївки.
Повітряні сили попередили про рух ворожих БпЛА в бік Рені, Кілії, Ізмаїлу та закликали українців подбати про свою безпеку. Також у ПС попередили про можливу небезпеку і в Білгород-Дністровському районі.
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у своєму блозі повідомив про роботу ППО та інших підрозділів в Ізмаїльському районі. Він закликав жителів перебувати в укриттях та не знімати роботу наших захисників.
Пізніше Повітряні сили заявили, що пов'язана з "Шахедами" загроза зберігається в областях, де все ще оголошено повітряну тривогу. Станом на 2:40 ночі 7 вересня це Миколаївщина, Одещина та Херсонщина.
Згодом на Миколаївщині та Херсонщині все стало спокійно. Незабаром на Одещині проводилася дорозвідка. Згодом в цій області теж дали відбій повітряної тривоги. Це сталося о 3:18 ночі.
Росія продовжує тероризувати Україну "Шахедами"
- Нещодавно вранці 6 вересня окупанти атакували нашу державу ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Це сталося після того, як президент Туреччини Реджеп Ердоган їздив до Владіміра Путіна.
- Раніше у ніч на 4 вересня російські дрони атакували порт Рені. Наші захисники збили 22 БпЛА, однак, на жаль, є і влучання. Росіяни поцілили в портову інфраструктуру. Внаслідок цього 2 людини отримали поранення.
- Під час цієї атаки уламки російських дронів впали в Румунії, яка є членом НАТО. Бухарест спочатку спростовував цю інформацію. Однак пізніше румунський міністр оборони Анхель Тілвар визнав падіння частин БпЛА Росії на території його країни.