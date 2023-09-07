Росія вкотре атакує Південь "Шахедами": на Одещині лунають вибухи

Росія запустила вночі іранські дрони-камікадзе в бік Одеської області. Жителі Півдня чули звуки вибухів.

У ніч з 6 на 7 вересня країна-агресорка знову атакувала Одещину дронами. Окупанти випустили ударні безпілотники з Чорного моря.

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Подробиці нічної атаки Росії

Місцеві пабліки повідомили про вибухи в районі Ізмаїла та Кілії. Попередньо, іранські "Шахеди" знову рухалися в бік портів на Дунаї. За попередньою інформацією від місцевих телеграм-каналів, ворожі дрони були біля узбережжя в районі Сергіївки.

Повітряні сили попередили про рух ворожих БпЛА в бік Рені, Кілії, Ізмаїлу та закликали українців подбати про свою безпеку. Також у ПС попередили про можливу небезпеку і в Білгород-Дністровському районі.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у своєму блозі повідомив про роботу ППО та інших підрозділів в Ізмаїльському районі. Він закликав жителів перебувати в укриттях та не знімати роботу наших захисників.

Пізніше Повітряні сили заявили, що пов'язана з "Шахедами" загроза зберігається в областях, де все ще оголошено повітряну тривогу. Станом на 2:40 ночі 7 вересня це Миколаївщина, Одещина та Херсонщина.

Згодом на Миколаївщині та Херсонщині все стало спокійно. Незабаром на Одещині проводилася дорозвідка. Згодом в цій області теж дали відбій повітряної тривоги. Це сталося о 3:18 ночі.

Росія продовжує тероризувати Україну "Шахедами"