Росія вкотре атакує Україну безпілотниками: для яких областей загроза

Росія продовжує атакувати українські території та тероризує мирних жителів. Увечері 23 лютого країна-агресорка знову запустила "Шахеди".

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти до укриття. У яких областях є загроза безпілотників – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили України.

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У яких областях загроза "Шахедів"