Росія вкотре атакує Україну безпілотниками: для яких областей загроза
Росія продовжує атакувати українські території та тероризує мирних жителів. Увечері 23 лютого країна-агресорка знову запустила "Шахеди".
Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти до укриття. У яких областях є загроза безпілотників – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили України.
Дивіться також Росіяни буквально тестують дрони на Запорізькому напрямку, – в "Легіоні Свободи" розкрили деталі
У яких областях загроза "Шахедів"
22:00, 23 лютого
Пуск КАБ на Сумщині.
21:59, 23 лютого
Увага! Чернігів! Ворожий БпЛА зі сходу у вашому напрямку!
21:47, 23 лютого
В яких областях України оголошено повітряну тривогу
21:46, 23 лютого
Чорноморськ/Одеса – в укриття!
21:40, 23 лютого
Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА.
21:35, 23 лютого
Група БпЛА з акваторії Чорного моря на Чорноморськ/Одесу.
21:32, 23 лютого
Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА.
21:31, 23 лютого
Київська область, Черкаська область (Черкаський і Золотоніський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Пуск КАБ на Сумщині.
Увага! Чернігів! Ворожий БпЛА зі сходу у вашому напрямку!
В яких областях України оголошено повітряну тривогу
Чорноморськ/Одеса – в укриття!
Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА.
Група БпЛА з акваторії Чорного моря на Чорноморськ/Одесу.
Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Київська область, Черкаська область (Черкаський і Золотоніський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.