Росія вночі атакувала Україну ракетами та сотнями дронів: скільки цілей збила ППО

У ніч проти 9 вересня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети та 196 ударних безпілотників. Сили ППО знищили та подавили більшість із них.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Ворог розпочав атаку ще о 18:00 8 вересня. Для удару противник застосував балістичні ракети "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, ракети S8000 "Бандероль" з акваторії Азовського моря, а також 196 ударних БпЛА.

Серед безпілотників були "Шахеди", зокрема реактивні, "Гербери" та дрони-імітатори типу "Пародія". Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Курська, тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 165 ворожих БпЛА.

Водночас російська атака ще тривала: у повітряному просторі залишалися ворожі безпілотники. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

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Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня російські війська здійснили масований комбінований удар по Миколаївщині, застосувавши ударні БпЛА, балістичні ракети, ракети "Бандероль" та КАБ.

У Миколаєві внаслідок атаки загинула 70-річна жінка, ще четверо мирних жителів, серед яких 15-річна дитина, постраждали. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан оцінюють як середньої тяжкості, іншим постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.

У місті пошкоджено транспортну, портову та цивільну інфраструктуру, торгівельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажівки, одну з яких знищено повністю. Напередодні росіяни також двічі атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади, де пошкодили приватний будинок.

Крім того, удар КАБ пошкодив промислову інфраструктуру Галицинівської громади, а в Березанській громаді через атаку "Шахедів" постраждали енергетичні об'єкти.

Комунальні служби Миколаєва готуються працювати на місцях ударів, допомагати постраждалим та ліквідовувати наслідки обстрілу.