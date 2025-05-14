Росія вночі атакувала Україну ракетою та 145 БпЛА: що вдалося збити

У ніч на 14 травня противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Скільки вдалося збити силам ППО.

Україна атакували ракетою з Криму та дронами з Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Миллерово і Приморско-Ахтарска. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки дронів вдалося збити ППО цієї ночі

В ніч на 14 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-M/KN-23, яку запустила з Криму. Також по Україні було запущено 145 ударних БпЛА Shahed та безпілотників-імітаторів різного типу. Вони летіти з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, заході та в центрі країни.

42 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені. Вони не завдали ніяких негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

Нагадаємо, у Рівненській області сили ППО знешкодили чотири повітряні цілі ворога. В регіоні, втім, фіксуються незначні руйнування цивільної інфраструктури. Поранень внаслідок атаки зазнали двоє людей.