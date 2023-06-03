"Тероризм у чистому вигляді": чому Росія обстрілює Україну вночі і як обирає час

За травень російські окупанти 17 разів атакували Київ. І здебільшого обстрілювали вночі. Це тероризм у чистому вигляді.

Це 24 Каналу заявив військовий експерт Андрій Крамаров. Він звернув увагу на час нічних обстрілів.

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Свідомо цілять по цивільним

Росіяни хотіли створити чергову пропагандистську картинку, буцімто цілять по "центрам прийняття рішень". Утім, враховуючи низьку точність їхніх ракет, вони свідомо наражають на небезпеку густо населений Київ.

Це тероризм у чистому вигляді. Щоночі вони обстрілюють нас в проміжку між 2 та 4 годиною, що за біологічним годинником людини є найефективнішим сном. Росіяни свідомо цілять по цивільним, аби зірвати контрнаступ і такими терористичними діями змусити військово-політичне керівництво сісти за стіл перемовин,

– пояснив військовий експерт.

Андрій Крамаров про нічні атаки росіян: дивитись відео

Ракетами беруть у заручники

Крім бажання зірвати контрнаступ, це ще й конвульсії у неспроможності досягнути успіхів на полі бою. Тому окупанти беруть цивільних у заручники ракетами та дронами.

"За травень місяць по Україні було випущено 566 дронів-камікадзе та ракет різних типів. Це фантастична цифра. Ракетами беруть в заручники населення. Хочуть зламати наш дух – хибна думка. Зламати наше військово-політичне керівництво – ми були в гірших умовах", – пояснив Крамаров.

Військовий експерт також відзначив успішну роботу нашої ППО. Особливо вражають показники у 100%, за його словами, щодо збиття балістичних ракет. Утім, під час повітряної тривоги не варто нехтувати безпекою і прямувати в укриття. Оскільки уламки ракет та частини дронів можуть падати і спричиняти різні наслідки.

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