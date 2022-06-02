Росія вночі вдарила з артилерії по 2 громадах на Дніпропетровщині

Зранку 2 червня на Дніпропетровщині знову було неспокійно. Ворог стріляв по області на межі з Херсонщиною. По населених пунктах, на щастя, окупанти не влучили.

Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, обстріли сталися приблизно о 7:35. Тоді в області саме тривала повітряна тривога.

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Вночі знову було неспокійно у Криворізькому районі – під обстріли потрапили території:

Зеленодольської,

Апостолівської громад.

На щастя, постраждалих немає, руйнувань також. Внаслідок обстрілів не виникло аварійних ситуацій, які призвели б до перебоїв з електро- чи газопостачанням. Вся критична інфраструктура в області працює.

Наразі в громадах Дніпропетровщини все спокійно. Зауважимо, що російські військові вже не вперше обстрілюють Дніпропетровську область. У ніч проти 1 червня з артилерії вони також били по Зеленодольській громаді. Тоді атака минулась без жертв і постраждалих.

Атака по Синельниківському району

У ДСНС повідомили, що після обстрілу трьома ракетами Синельниківського району 1 червня з реактивних систем залпового вогню "Торнадо" на території Великомихайлівської громади знайшли уламки снарядів та касетні елементи. Також на території району виявили 10 касетних елементів від системи "Ураган". Їх знищуватимуть вибухотехніки. Поранених та загиблих немає

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Ворог регулярно обстрілює Дніпропетровську область

30 травня російські військові відкривали вогонь по Апостолівській громаді. Тоді Микола Лукашук зазначив, що минулося без "прильотів" по населених пунктах.

У ніч проти 28 травня окупанти влучили у церкву Зеленодольської громади. Відомо про руйнування на її території. Крім того, пошкоджень зазнали вікна самого храму, огорожа й ворота. Того разу теж вдалося обійтись без жертв і постраждалих.

Моторошним був удар 27 травня, коли ворожі військові атакували казарми Національної гвардії ракетою. У пресслужбі силового відомства 24 каналу підтвердили інформацію про жертви. Наразі це єдина інформація, якою ми володіємо.

Неспокійним було й 26 травня на Дніпропетровщині. Тоді окупанти також відкривали вогонь по Апостолівській громаді. Знову ж таки, влучили російські загарбники по полях, тож минулося без жертв, а сама атака відбулася вночі.

Ризик ракетних атак по всій Україні все ще дуже високий. Тож задля вашої ж безпеки не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – вирушайте негайно до укриття. Це може зберегти вам життя.

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