Росія вночі запустила понад 130 "Шахедів" та 3 ракети: скільки ворожих цілей знищено

В ніч проти 12 березня російські загарбники знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала ракети та ударні БпЛА типу "Шахед".

По ворожих цілях відпрацювали сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки повітряних цілей збито

У ніч проти 12 березня ворожі сили вдарили трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Криму по Одесі та Кривому Рогу.

Ворог також атакував 133-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Орел,

Шаталово,

Міллерово,

Курськ,

Брянськ,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда – Крим.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За передніми даними станом на 09:30 підтверджено збиття 98-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях,

– ідеться в повідомленні.

В Повітряних силах вказали, що 20 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Відомо, що внаслідок чергової атаки агресора постраждали декілька регіонів. Зокрема, постраждала Одещина, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина та Київщина.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил